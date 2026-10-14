Sube a 7 la cifra de muertos con más de 50 heridos en un accidente ferroviario en Pakistán

"La cifra de muertos ha alcanzado los siete, mientras que más de 50 personas resultaron heridas (...) Alrededor de 20 heridos continúan recibiendo tratamiento médico", declaró a EFE un policía del cuartel general de Multan, Ilyas Hussain, que añadió que algunos heridos ya han sido dados de alta.

El tren cubría la ruta entre la ciudad de Karachi, en la punta sur del país, y la ciudad noroccidental de Peshawar, en Khyber Pakhtunkhwa (KP), y descarriló a mitad de camino, mientras viajaban a bordo del tren alrededor de 1.000 pasajeros.

Tres heridos fallecieron en las últimas horas en el hospital Nishtar de Multan tras sucumbir a sus heridas, agregaron las autoridades.

Aunque la causa del descarrilamiento oficial aún no está clara, un informe de investigación preliminar de la Autoridad Portuaria apunta a una falla en un vagón de pasajeros, según recogió el medio local Dawn.

El tren con destino a Peshawar descarriló alrededor de las 05:15 hora local (00:15 GMT) cuando sus 14 vagones se salieron de las vías y volcaron. Los equipos de rescate y las fuerzas del ejército paquistaní llegaron al lugar poco después para iniciar el traslado de fallecidos y heridos al hospital.

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Los accidentes ferroviarios no son raros en Pakistán, donde décadas de negligencia han dejado un sistema ferroviario con vías obsoletas y señalización envejecida. En 2023, diez vagones de un tren de pasajeros descarrilaron en el sur del país, causando la muerte de 30 personas y heridas a más de 90.