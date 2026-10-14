Taiwán afirma que prevé invertir hasta 4.400 millones de dólares en el gasoducto de Alaska

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) de Taiwán señaló que la petrolera estatal CPC Corporation ha logrado "avances importantes" con el promotor estadounidense, tras casi año y medio de "intensas negociaciones", aunque todavía no se refirió a un acuerdo concretado ni firme.

Según la "planificación actual", la cooperación contempla la compra de 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) de Alaska una vez que comience la producción, así como la participación en el desarrollo del proyecto, con una inversión estimada de hasta 4.400 millones de dólares.

Ese volumen de compra equivale aproximadamente al 30 % de los cerca de 20 millones de toneladas anuales que el proyecto prevé exportar.

El ministerio precisó que los detalles de la inversión, el porcentaje de participación accionarial y las demás condiciones dependerán de futuras negociaciones y de la firma de los contratos comerciales correspondientes, pero no aclaró el periodo concreto de dicho compromiso, ni aludió a la cifra de veinte años citada por Trump.

"Mediante compras energéticas a largo plazo e inversión en el proyecto, se contribuirá a diversificar el suministro de gas natural y a aumentar la flexibilidad en su gestión, lo que reforzará aún más la resiliencia energética del país y profundizará la cooperación entre Taiwán y Estados Unidos", indicó la cartera.

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Si el plan avanza según lo previsto, podría empezar a reforzar el suministro de gas natural de Taiwán a partir de 2032 "como muy pronto", apuntó el ministerio, y recalcó que la cooperación con Estados Unidos se regirá por los principios de "beneficio mutuo, prosperidad compartida y profesionalidad".

Trump avanzó este entendimiento el martes durante un mitin de campaña en Alaska en apoyo del senador republicano Dan Sullivan, de cara a las elecciones de medio mandato.

"Taiwán acaba de aceptar comprar el 30 % del gas que salga del gasoducto durante los próximos 20 años. Eso garantiza el éxito. Es uno de los mayores compromisos de la historia", dijo el mandatario sobre un pacto que se suma a los más de 50.000 millones de dólares que, de acuerdo con la Casa Blanca, Corea del Sur invertirá en Alaska LNG.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, ya había expresado el año pasado la intención de su Gobierno de adquirir gas natural licuado de Alaska, al considerar que este satisface las "necesidades energéticas" de la isla y cumple con sus consideraciones de seguridad.

El proyecto, que lleva años pendiente de financiación, ha afrontado dudas sobre sus costos y su viabilidad comercial, si bien Trump lo ha defendido como una forma de aumentar las exportaciones energéticas estadounidenses y reforzar los vínculos con aliados asiáticos.