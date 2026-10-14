Trump anuncia que EEUU prepara la exploración "masiva" de petróleo y gas en Groenlandia

"¡La exploración masiva de petróleo, gas y mineral se está preparando para comenzar en nuestra nueva y bella Groenlandia!", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que también calificó al territorio de fundamental para la seguridad de su país y de Europa.

Según el mandatario, hay expertos que creen que las reservas de petróleo "fácilmente accesible" que existen en Groenlandia son "mucho más grandes que casi las de cualquier territorio en cualquier lugar del mundo".

Al margen de los recursos energéticos, Trump considera que desde el punto de vista de la seguridad "defensiva y ofensiva" de Estados Unidos y Europa, Groenlandia es "insuperable".

"Cualquier ataque futuro sobre Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra Defensa derribará sistemáticamente drones, misiles o cualquier otra forma de armamento todavía no concebido. ¡Nos da tiempo, localización y campo visual como ningún otro sitio en el mundo!", escribió.

El anuncio de Trump llega apenas tres semanas después de que su país, Dinamarca y Groenlandia firmaran, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense de invadir la isla ártica.

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El documento fue rubricado en una ceremonia en presencia de Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

El pacto otorga a Estados Unidos una presencia militar permanente en la isla y vetaría el acceso de Rusia y China, al tiempo que respetaría la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir militarmente la isla.