Un muerto y más de 6.000 evacuados por las inundaciones en varias islas de Grecia

La Guardia Costera halló el cadáver de un hombre de 62 años arrastrado hasta el mar por la corriente de un río desbordado en la localidad de Stegna, en la costa oriental de Rodas, informó la agencia estatal de noticias AMNA.

Un total de cuatro vehículos fueron arrastrados hasta el mar en esta localidad, en uno de los cuales se encontraba la víctima, que no tuvo tiempo de abandonar su coche, según la misma fuente.

Durante las primeras doce horas de este miércoles en Rodas han caído 264 litros de agua por metro cuadrado, mientras que se han registrado además miles de rayos, informó el Observatorio Nacional de Atenas.

El alcalde de la isla, Alexandros Koliadis, ha pedido a Protección Civil declarar el estado de emergencia para toda Rodas.

Mientras, el temporal sigue azotando la isla de Eubea, situada a unos 70 kilómetros al norte de Atenas, donde las autoridades han ordenado la evacuación de dos localidades con unos 6.300 habitantes debido al desbordamiento de ríos cercanos.

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Se trata de los pueblos de Makrykapa, de 800 habitantes, y de Psachná, de unos 5.500, ambos situados en la zona central de Eubea, la más afectada por el temporal.

Las fuertes precipitaciones en esta isla han inundado la principal carretera que conduce a su capital, Calcis, mientras que también se han provocado derrumbes de pequeños puentes e inundaciones de viviendas y comercios.

Las escuelas permanecieron cerradas este miércoles en la mayor parte de Eubea.

La situación es extremadamente difícil también en la isla de Skiathos, de unos 6.000 habitantes, situada en el archipiélago de las Espóradas, en el Egeo occidental.

La fuerza del agua arrastró vehículos, inundó varias viviendas, mientras que los vientos racheados han provocado la caída de árboles en diversas partes de la isla.

En ciertas zonas tanto de Skiathos como de la cercana isla de Skopelos se están registrando cortes de electricidad.

Las escuelas y guarderías permanecieron cerradas este miércoles en todas las islas de las Cícladas, en el Egeo central, y del Dodecaneso, en el Egeo oriental.

Entretanto, los fuertes vientos han provocado además problemas en el transporte marítimo, ya que se ha prohibido el desembarco de todos los barcos de pasajeros de los puertos de Lavrio y El Pireo, el más grande del país, en la región capitalina de Ática.

De acuerdo con los pronósticos, a partir del mediodía de mañana, jueves, el temporal amainará, pero se espera una nueva ronda de fuertes precipitaciones a partir del viernes, que durarán al menos 24 horas, hasta el sábado.