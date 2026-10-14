Un tribunal de Kenia levanta el bloqueo sobre un acuerdo de salud millonario con EE.UU.

El Tribunal de Apelaciones hizo público de manera completa un fallo ya emitido el pasado mayo para levantar la orden impuesta en diciembre de 2025, días después de que se rubricara el pacto, tras una denuncia por posibles transferencias de datos personales, según recogen este miércoles medios locales.

Ese fallo permite la aplicación del acuerdo, tal como había solicitado la Fiscalía y el Ministerio de Sanidad, a la espera de que se resuelvan las demandas contra el pacto.

"Las vidas de los ciudadanos que dependen del tratamiento contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, prestados en virtud del Marco, corren el riesgo de verse afectadas de manera negativa e irremediable", señalaron los jueces en su fallo.

"Algunos corren incluso el riesgo de perder la vida, lo que constituye una consecuencia irreversible", añadieron.

Así, "consideramos que el interés público favorece la puesta en marcha del programa mientras se resuelve el recurso", concluyeron los magistrados, sin entrar a analizar la constitucionalidad del acuerdo, pero destacando que no había sido declarado "inconstitucional" por el momento.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, refrendaron el pacto el pasado 4 de diciembre en Washington, en un acto que contó con la presencia del presidente keniano, Willam Ruto.

Los términos del acuerdo establecen que, junto a la citada aportación de EE.UU. en los próximos cinco años, el Gobierno keniano contribuiría con 850 millones de dólares y asumiría de forma gradual una mayor responsabilidad en su sistema de salud.

Siguiendo la nueva estrategia estadounidense en ayuda exterior, los fondos irán directamente a las instituciones gubernamentales, eliminando la participación de terceros, como ONG.

Pocos días después de la firma, el Tribunal Superior de Kenia prohibió a las autoridades avanzar con el acuerdo en la medida en que facilitara "la transferencia, el intercambio o la difusión de datos médicos, epidemiológicos o datos personales de salud sensibles”.

Esa decisión respondió a recursos presentados por un senador opositor, la Federación de Consumidores de Kenia (COFEK) y otros litigantes, que alegaban un riesgo para la privacidad de los kenianos, al denunciar que el pacto podría permitir a EE.UU. acceder a historiales médicos, incluidos datos sobre VIH, tuberculosis y registros de vacunación.

Este acuerdo sanitario fue el primero de este tipo firmado en el marco de la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero, presentada en septiembre de 2025, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario de ese país en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Washington ha firmado acuerdos de ese tipo con al menos 36 países (incluidos 25 africanos y 6 latinoamericanos) por valor de más de 27.200 millones de dólares (unos 24.300 millones de euros).