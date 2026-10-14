Una huelga paraliza el Metro de Lisboa por un conflicto sobre las condiciones de trabajo

El paro está convocado desde las 05.00 de hoy (4.00 GMT) hasta las 05.00 del jueves, mientras que la reanudación del transporte de pasajeros está prevista para las 06.30 del día 15, según el aviso de la compañía.

Los sindicatos atribuyen la protesta al incumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración en un acuerdo firmado el pasado 13 de abril, que permitió suspender una huelga anterior.

El conflicto se centra en el Puesto de Mando Central y los puestos de tracción. Los representantes de los trabajadores denuncian falta de efectivos, retrasos en la formación de encargados e inspectores, un recurso excesivo a las horas extraordinarias y turnos prolongados, además de una pérdida efectiva de funciones de los mandos.

La administración rechazó esas críticas y calificó la huelga de "desproporcionada" y "desajustada", al sostener que las reivindicaciones conciernen a unos cien trabajadores de una plantilla de 1.600 y que la protesta ignora los avances recientes en la negociación colectiva.

La empresa defiende que el acuerdo de abril mejoró la organización del trabajo y redujo las horas extraordinarias. Asegura también que presentó soluciones de compromiso con objetivos y plazos verificables y mantiene su disposición a negociar.

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Los sindicatos, por su parte, sostienen que la reunión celebrada el pasado lunes no ofreció respuestas efectivas a los problemas pendientes y que la decisión de mantener el paro llegó tras meses de contactos sin resultados suficientes.

Además de cubrir los puestos vacantes y completar la formación, los trabajadores reclaman el cumplimiento de los turnos y la preservación de las funciones de supervisión previstas en el acuerdo.