Venezuela enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Panamá tras terremoto

"Mañana sale un avión con un cargamento de ayuda humanitaria para los hermanos de Panamá, sin bullas, sin aspavientos", indicó el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela en su programa televiso.

Cabello no precisó qué contiene este cargamento de ayuda humanitaria.

Este miércoles, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció a Venezuela el envío de 51 especialistas para brindar asistencia técnica tras el terremoto del pasado viernes.

El medio centenar de especialistas llegaron a lo largo del martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal de Panamá- en dos grupos, primero uno con 34 expertos, seguido de otro en la noche con 17, donde fueron recibidos por el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, entre otros.

La primera misión está integrada por profesionales especializados en la evaluación de infraestructuras críticas, la inspección de estructuras en riesgo y labores de recuperación, manejo de escombros y restitución de servicios, había adelantado el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez.

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Ramírez recordó también la asistencia brindada por Panamá a Venezuela tras el terremoto de junio en su país, y reiteró la disposición de colaborar con las autoridades panameñas durante la emergencia.

El terremoto del pasado viernes de magnitud 7,7 -de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo rebajó a 7,5- ha afectado directamente a más de 11.500 personas, según el registro oficial, con más de 2.800 personas en 33 albergues temporales tras producirse daños en al menos 3.390 viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas.

Además se contabilizaron 619 centros educativos afectados, de los cuales 35 colapsaron totalmente, y daños en más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 67 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

Este miércoles, la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá informó que una mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto murió en un hospital de la capital panameña, y se convierte en la primera muerte oficial con este sismo.