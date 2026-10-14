Zimbabue indemniza a granjeros blancos por las tierras que les expropió Mugabe en el 2000

"Destaqué los progresos en la compensación por tierras, con 820 millones de dólares estadounidenses pagados a antiguos propietarios de granjas, junto con reformas en curso en la tenencia de la tierra y la gobernanza", dijo Ncube en su cuenta de la red social X, en declaraciones que recogen este miércoles medios locales.

Así se pronunció el ministro tras participar este martes en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, celebrada en Bangkok, en la que también compartió los "avances" de Zimbabue en materia de estabilización macroeconómica.

Esta nueva actualización de cifras llega después de que el Gobierno zimbabuense dijera el pasado 29 de septiembre que había desembolsado cerca de 521 millones de dólares (unos 504 millones de euros) en esas indemnizaciones, y que un total de 623 agricultores se habían beneficiado de esas compensaciones en tres tandas.

Ncube no facilitó en esta ocasión una nueva cifra de granjeros beneficiados por esta medida.

El abono de las compensaciones a los propietarios de las granjas es un paso importante en el proceso de liquidación de los pagos atrasados y en la resolución de la abultada deuda contraída por el país del sur de África tras incumplir pagos desde 1999, a fin de ganarse la confianza de los acreedores internacionales.

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El Gobierno del ya fallecido Robert Mugabe, que dirigió el país con puño de hierro desde 1980 hasta 2017, cuando fue derrocado por los militares, expropió en el año 2000 a unos 4.000 agricultores blancos las tierras a las que habían accedido en la época colonial, momento en el que el país sufrió una recesión económica.

Los agricultores blancos desempeñaron un papel clave en la economía agrícola hasta el año 2000, produciendo tabaco y productos hortícolas como flores para la exportación.

La población indígena empezó a ocupar entonces de manera informal campos que quedaron vacíos.