Abinader pide a la República Dominicana rezar por la salud del papa León XIV

Abinader, su esposa, Raquel Arbaje, y miembros de la delegación que lo acompaña en su viaje a Roma rezaron un Padrenuestro por la salud del papa, según se ve en un video publicado por medios locales.

"Yo quisiera hacer (una oración) por la salud del papa León XIV, que todo el pueblo dominicano, junto a nosotros, agarrarnos nosotros aquí la mano y rezar un Padrenuestro por la salud del papa. Para que se recupere, que Dios ponga sus manos sobre él y que pueda visitarnos en la República Dominicana como ha sido nuestra intención", manifestó.

Abinader se reunió este jueves con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, con quien abordó la situación regional, "prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos y a la delincuencia organizada transnacional".

En el encuentro con Parolin también estuvo el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

"Durante las cordiales conversaciones se expresó satisfacción por las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y la República Dominicana, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado", informó el Vaticano en una nota.

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En declaraciones al canal de televisión dominicano CDN, Abinader señaló que la reunión con Parolin duró aproximadamente una hora y en ella le entregó una invitación para que el papa visite la República Dominicana en 2027.

"Le entregué la invitación que estaba prevista con algunas modificaciones especialmente queriendo que su salud mejore lo antes posible, y va a depender de su salud pero la intención está" para que el obispo de Roma visite el país el próximo año.

"Ya lo habíamos hablado de manera informal, vamos a ver si esta situación de salud no cambia lo que estaba planificado", indicó.

Parolin y Abinader conversaron también sobre la situación internacional, como la guerra en Irán y cómo "está distorsionando los precios de los hidrocarburos", además de la coyuntura en Haití y Cuba.

"Ellos están preocupados y buscan la pacificación y nos hicieron algunas preguntas sobre si había alguna factibilidad sobre (celebrar) elecciones en Haití -previstas para diciembre de este año-, nosotros le dimos nuestra posición y recomendaciones", indicó.

La agenda del presidente dominicano en Roma concluirá el viernes con una reunión con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), Giorgio Silli, además de participar en la clausura del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO.