Acusan a excongresista republicano Matt Gaetz, exaliado de Trump, de tráfico sexual

La demanda contra el político republicano, que en 2024 fue nominado por Trump para ocupar el cargo de fiscal general de Estados Unidos, fue presentada esta semana ante un tribunal federal del Distrito Central de Florida, según medios.

De acuerdo con la denuncia, que no ha sido publicada en la base de datos judicial, entre 2017 y 2019 Gaetz y Joel Greenberg, exrecaudador de impuestos del condado de Seminole, coordinaron la captación de mujeres jóvenes, los pagos, el suministro de drogas y los desplazamientos para facilitar encuentros sexuales remunerados.

"Gran parte de la conducta que se me atribuye es falsa, afirmó Gaetz en un comunicado.

El excongresista, que representó entre 2017 y 2024 un distrito de Florida, sostuvo que la demanda se basa casi exclusivamente en un informe de un comité del Congreso que, según él, no le permitió confrontar a sus acusadoras.

Gaetz dejó el Congreso en 2024, cuando el Comité de Ética de la Cámara de Representantes se encontraba en la fase final de una investigación sobre su presunta conducta indebida.

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El escándalo frustró su nominación a fiscal general.

Además de Greenberg, quien fue condenado en un caso penal separado, la demanda incluye, entre otros, al exlegislador republicano estatal Christopher Dorworth.