Al menos 22 muertos y un desaparecido por la lluvias en Guatemala durante 2026

La cifra de fallecidos fue divulgada este jueves por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, incluida la muerte en las últimas horas de un hombre por el deslizamiento de tierra en un barrio al sur de la Ciudad de Guatemala.

De igual manera, un boletín emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Meteorología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) advirtió hoy de que varios sectores de 12 de los 22 departamentos (provincias) que componen el territorio guatemalteco presentan una saturación de más del 90 por ciento ante el aumento reciente de las lluvias.

Debido a ello la infiltración del agua en el terreno disminuye, por lo que se incrementan las crecidas de ríos y la inestabilidad de los suelos.

La última muerte se produjo esta madrugada, en un incidente en un barrio denominado "Granizo 3" donde los cuerpos de socorro rescataron a cuatro personas después de que su vivienda quedara soterrada.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres contabiliza este año más de 210.000 personas afectadas por las lluvias, incluidas 26.000 que han tenido que ser evacuadas en algún momento durante los últimos meses. De igual manera, las autoridades han registrado cuatro puentes destruidos y otros 37 con daños de importancia.

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Durante 2025, la temporada de precipitaciones en Guatemala dejó 60 fallecidos, en su mayoría por deslizamientos de tierra, derrumbes o aumento del flujo de ríos.

Según expertos, Guatemala es una de las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático por diversos factores, entre ellos sus condiciones geográficas.