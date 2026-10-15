Armenia y Azerbaiyán estudian intercambiar territorios para una lograr una paz definitiva

"Existen varias opciones para resolver el problema de los enclaves y exclaves. En definitiva, la solución debe ser que no haya enclaves ni exclaves a ninguno de los dos lados de la frontera. Este es uno de los escenarios que se están debatiendo. Creo que en Armenia y en Azerbaiyán se siente cada vez más la necesidad de encontrar una solución de este tipo", dijo Pashinián en rueda de prensa.

No es la primera vez que el primer ministro armenio se refiere a este tema, que es especialmente importante para Armenia tras la reciente pérdida de control sobre el enclave de Nagorno Karabaj, que fue habitado históricamente por armenios, pero oficialmente formaba parte de Azerbaiyán desde comienzos del siglo XX.

Pashinián insistió en que los dos países, que buscan firmar un acuerdo de paz definitivo, no deben tener territorios en litigio.

"¿Cómo debería ser el mundo después de la firma y ratificación del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán? Armenia debería recibir un territorio de 29.743 kilómetros cuadrados", explicó.

También el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, aludió hoy al tema de intercambio de territorios con el país vecino.

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"Es posible un intercambio de territorios. Teóricamente, también existen otras opciones, como la concesión recíproca de territorios equivalentes a lo largo de la frontera", indicó el diplomático.

Azerbaiyán tiene tres pequeños enclaves en el territorio armenio y Armenia, uno en Azerbaiyán. Esta situación surgió en la época soviética, sin que incluso los cartógrafos actuales sepan cómo un pueblo poblado por representantes de una nación u otra pasó a formar parte del territorio de su vecino.

La devolución de los enclaves es más beneficiosa para Azerbaiyán, que obtendría de esa manera puestos importantes a poca distancia de territorio armenio.

En Armenia, mientras, algunas aldeas quedarían a poco metros de las posiciones azerbaiyanas y perderían los campos donde pasta el ganado.

Además, los enclaves azerbaiyanos, pese a su pequeño tamaño, se encuentran cerca de dos carreteras de importancia estatal, por lo que la presencia de las fuerzas azerbaiyanas en esos territorios pondría a Armenia en una situación vulnerable.