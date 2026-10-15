Becerra llama a latinos en EE.UU. a votar por los inmigrantes que no pueden ir a las urnas

"Voten por los 'dreamers' (como se conoce a los amparados por el programa de protección temporal de migrantes DACA) y voten por las familias de ellos, que también están en las sombras y esperan un día poder salir y no ser atacados por el ICE (agencia migratoria)", dijo el candidato demócrata en un evento celebrado por el Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. en Los Ángeles.

El demócrata de origen mexicano, que sobrepasa a su rival, el republicano Steve Hilton, por más de veinte puntos porcentuales, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley, ha instado a los votantes latinos a rechazar las políticas de la Casa Blanca.

"Sabemos el poder de nuestro voto, sabemos la potencia que tiene nuestra comunidad y que sabemos que el 3 de noviembre es un día clave. Voten en contra de Donald Trump y su política", recalcó Becerra, quien de ganar se convertiría en el primer latino en ocupar la Gobernación de California desde 1875.

Trump ha mantenido un pulso con California, el estado más poblado y el mayor bastión demócrata de EE.UU., al entablar batallas legales durante sus dos mandatos.

Como fiscal de California, Becerra encaró a Trump en su primera Administración al demandarlo más de cien veces. Una de sus grandes victorias fue la defensa del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que el republicano quiso derogar.

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Desde entonces se convirtió en un defensor de estos jóvenes inmigrantes, a los que el expresidente Barack Obama les ofreció una protección contra la deportación desde 2012.

Becerra también apeló hoy para que los latinos voten por personas como la mamá de él, una inmigrante mexicana, y su padre, un californiano hijo de mexicanos criado en Tijuana (México), que, según dijo, son la representación de la lucha de la clase obrera y de los inmigrantes que buscan el sueño americano.

“Voten por todos los que cuentan. Se los agradezco en nombre de mi madre, de mi padre, de los ‘dreamers’ y de los nuevos votantes. Gracias a ustedes, logramos derrotar las políticas de Trump que atacan a nuestras familias inmigrantes; juntos, lo lograremos”, resumió el demócrata.

Hilton, amigo del presidente Trump, ha atacado a Becerra al asegurar que está ‘mintiendo’ sobre la experiencia de su familia en Estados Unidos "para ganar puntos en cuestiones de identidad" hispana y mexicana.

"A diferencia de Xavier Becerra, yo soy inmigrante", declaró con indignación -en las redes sociales- Hilton, nacido en el Reino Unido.

Becerra ha sido uno de los rostros políticos en California de ascendencia mexicana más reconocidos por la comunidad por décadas, y que este jueves recibió el apoyo de mexicanos como el actor Eugenio Derbez.