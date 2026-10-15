Bruselas evalúa, en contacto con Madrid, la propuesta de EEUU de gravar a buques españoles

La FMC propuso el miércoles imponer tasas de 200.000 dólares por viaje a los buques de pabellón español y restringir la importación de productos de España, como aceites, cerámicas, productos de belleza o confitería, debido a que en 2024 se impidió el atraque en Algeciras a barcos estadounidenses que se cree que cargaban material militar para Israel.

"La Comisión Europea toma nota del anuncio, que propone medidas dirigidas contra los buques de pabellón español y determinados productos españoles, tras su investigación sobre presuntas condiciones desfavorables para los buques estadounidenses en España", declaró a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.

"Las propuestas están sujetas a una consulta pública de 60 días", aseguró, y "la Comisión está evaluando con atención el anuncio, en estrecho contacto con las autoridades españolas".

"Como siempre, seguimos comprometidos con la salvaguarda de los intereses legítimos de la UE y de sus Estados miembros mediante las medidas adecuadas", concluyó Bruselas.

La FMC indicó el miércoles que la acción se ha propuesto con base en una investigación que arrancó en diciembre de 2024, cuando aún gobernaba Joe Biden (2021-2025), después de que en noviembre de aquel año se impidiera el acceso al puerto de Algeciras a tres cargueros con bandera estadounidense que operaba Maersk Line.

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Los buques eran sospechosos de transportar armamento para Israel, mientras que Maersk alegó que la carga sujeta a transbordo no contenía armas ni municiones.

El Gobierno de España aseguró el miércoles que Madrid "defenderá sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos".

La FMC somete las medidas propuestas a consulta pública para evaluar sus efectos y determinar la respuesta adecuada, y ofrecerá a España la posibilidad de una audiencia administrativa.