Casi 4.000 personas huyen del conflicto yemení a Yibuti y ponen "bajo presión" a este país

La mayoría escapó de los bombardeos en sus localidades de origen, especialmente en los alrededores del puerto de Moca, en la costa occidental yemení, explicó el coordinador residente de la ONU en Yibuti, José Barahona, en un comunicado.

"Habían visto caer bombas sobre algunas casas, destruirlas y matar a personas", relató Barahona sobre los testimonios de los recién llegados.

Más de la mitad son niños y buena parte del resto son mujeres.

Las autoridades yibutianas, con apoyo de Naciones Unidas, rescataron a personas que habían desembarcado en distintos puntos de la costa o que fueron encontradas en el desierto y las trasladaron posteriormente a la localidad costera yibutí de Obock (norte).

La ciudad, de unos 20.000 habitantes, ya afrontaba dificultades para acceder al agua y los alimentos antes de estas nuevas llegadas y alrededor de una cuarta parte de su población se encuentra en "situación de inseguridad alimentaria aguda", según la ONU.

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"Se está convirtiendo en una tormenta perfecta en esta parte de Yibuti", advirtió Barahona, en referencia a la combinación de refugiados que huyen de Yemen, migrantes bloqueados en la zona y comunidades locales afectadas por la sequía y el hambre.

Obock es, además, uno de los principales puntos de paso de la llamada ruta migratoria oriental, utilizada cada año por entre 250.000 y 300.000 migrantes, principalmente etíopes, que atraviesan Yibuti para intentar llegar a Yemen y, posteriormente, a Arabia Saudí y otros países del Golfo.

La escalada del conflicto yemení ha dificultado esa ruta y ha dejado a numerosos migrantes atrapados en Obock con escaso acceso a agua y alimentos.

Las agencias de la ONU están distribuyendo comida, mejorando el acceso al agua y registrando a los recién llegados, pero de los cerca de siete millones de dólares necesarios para afrontar esta nueva crisis sólo se han confirmado, hasta ahora, 2,8 millones.

La llegada de refugiados coincide con el recrudecimiento del conflicto en Yemen, donde más de 200.000 personas han sido desplazadas desde principios de agosto y la ONU considera que el país ha vuelto a una guerra "a gran escala".