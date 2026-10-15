Condenan a prisión a 3 mexicanos y 4 ecuatorianos en El Salvador por narcotráfico

Condenan a prisión a 3 mexicanos y 4 ecuatorianos en El Salvador por narcotráfico

San Salvador, 15 oct (EFE).- Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a 14 y 21 años de cárcel a tres mexicanos y a cuatro ecuatorianos por el tráfico de más de 1.200 kilogramos de cocaína, valorados en más de 31,6 millones de dólares, informó este jueves la Fiscalía General.