Demócratas acusan de "injerencia" a De la Espriella por apoyar a una congresista de EE.UU.

En un comunicado, el congresista demócrata de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, afirmó que se trata de algo "inaceptable" y se mostró "preocupado" por cualquier acción que erosione el "apoyo bipartidista" del que Colombia "ha gozado durante décadas".

Para la oposición demócrata, la decisión del mandatario colombiano de "involucrarse" en un proceso electoral estadounidense mientras ocupa la posición de liderazgo de un país "pone en peligro" ese apoyo.

De la Espriella declaró en un video publicado por Salazar que la republicana es "la mejor amiga de Colombia en el Congreso" de Estados Unidos porque "siempre ha estado ahí" y "ha defendido" al país que dirige.

Por su parte, Salazar definió como "amigo" De la Espriella y se reivindicó a sí misma como defensora de la relación de Estados Unidos con Colombia "cuando más importaba", así como de los colombianos en la Cámara de Representantes.

De la Espriella y Salazar mantienen una amistad que se remonta a la época en que el colombiano vivía en Miami; la congresista lo acompañó la noche electoral del 21 de junio en Barranquilla, cuando él celebró su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó abiertamente a De la Espriella durante la campaña electoral colombiana, un gesto que la izquierda del país denunció como injerencia.