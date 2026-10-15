Departamento boliviano de Tarija busca proteger el río Pilcomayo con un enfoque preventivo

Así lo explicó a EFE el secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de Tarija, David Castellanos, quien señaló que el deterioro del río compromete la calidad y disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias de la zona.

“Proteger los ecosistemas no es solo una responsabilidad ambiental, es una decisión estratégica para garantizar la seguridad hídrica, la salud pública y el desarrollo sostenible”, añadió.

Ante este escenario, en abril de 2026 fue promulgada la Ley Departamental Nº 516 ‘Corredor Ecológico del Pilcomayo’, una iniciativa de organizaciones y actores locales para crear una área de gestión territorial y conservación del río.

El Gran Chaco, que comprende territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, es el bosque seco subtropical más grande del mundo.

El Chaco boliviano, por su parte, es una zona semiárida con fuentes de agua escasas, que depende en gran medida de los ríos Pilcomayo, Parapetí y Bermejo.

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David Tecklin, director del proyecto del Pantanal y Gran Chaco de la organización The Pew Charitable Trusts (Pew), dijo a EFE que sin estos ríos “sería extremadamente difícil mantener la vida en el Chaco”.

Destacó que, además del agua, el Pilcomayo genera un microclima en sus alrededores, donde se concentra la vida humana y silvestre de la zona, que incluye la pesca histórica de los pueblos indígenas guaraní, weenhayek y tapiete, que habitan en sus riberas.

Sin embargo, actividades como la minería y el cambio de uso del suelo han incrementado la preocupación por el futuro de las fuentes de agua dulce.

Según Castellanos, la Gobernación realizó inspecciones centradas en la minería ilegal en los departamentos de Oruro y Potosí, donde “casi todo” lo encontrado carece de permisos, incluidas actividades de lavado de oro.

Además, indicó que la Gobernación se acercó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para coordinar visitas de campo y revisar concesiones otorgadas a empresas sin plan de manejo ni trámite de licencia ambiental.

La Ley Departamental N.º 516, que crea el Corredor del Pilcomayo, es fruto de un proceso liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Asamblea Departamental de Tarija, mediante sus comisiones, con la asistencia técnica de la ONG Nativa y el respaldo de Pew.

El corredor abarca 351.426,19 hectáreas en el departamento de Tarija, entre los municipios de Villa Montes, Yacuiba, Caraparí y Entre Ríos, en las provincias de Gran Chaco y O’Connor.

Su objetivo es proteger y conservar el patrimonio natural y cultural, la biodiversidad y los ecosistemas de las riberas del río Pilcomayo, además de promover el desarrollo sostenible bajo un enfoque de nueva economía forestal.

“Desde 2016 y aun antes, hay peticiones de las comunidades indígenas para que se haga algo con el río y tenga un estatus de protección”, explicó a EFE Iván Arnold, director ejecutivo de Nativa.

Sobre esta iniciativa, en donde las instituciones involucradas promovieron el cumplimiento de estándares internacionales, Lorgio Bustos, capitán de la comunidad indígena Tentaguasu, del municipio de Entre Ríos, manifestó que le "conmovió el alma", pues el río ha sido fundamental en su vida.

Recordó que su comunidad “ha tenido la fortuna” de que sus ancestros se asentaron a orillas del Pilcomayo, el cual les ha provisto de agua y alimento, especialmente el sábalo, pez clave para su economía.

"Esperamos que con el corredor tengamos alternativas de proyección y programas para las comunidades. Que se trate de conservar lo que existe del río y que sus áreas no sean deforestadas", concluyó.