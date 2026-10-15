Detienen al segundo diputado regional más votado de Río de Janeiro por blanqueo de capital

Las autoridades brasileñas también arrestaron al comisario Marcus Amim, exjefe de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro.

Las dos detenciones se enmarcan dentro de la operación 'Uña y Carne', que investiga la conexión de políticos con el crimen organizado.

El objetivo de esta octava etapa del operativo fue "desarticular una organización criminal armada sospechosa de utilizar una red de gasolineras en la zona metropolitana de Río como plataforma de lavado de dinero", señaló la Policía Federal en una nota.

La investigación apunta a que la trama movió alrededor de 7.600 millones de reales (1.500 millones de dólares / 1.300 millones de euros) en los últimos seis años.

Los agentes cumplieron este jueves un total de seis órdenes de prisión preventiva y realizaron 16 registros en los municipios de Río de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios, Nova Iguaçu y São Gonçalo.

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Además, la Justicia ordenó la suspensión de 112 empresas relacionadas con la red de blanqueo, de las que 96 operaban como gasolineras, las cuales servían para "camuflar y legalizar los recursos de origen criminal".

Márcio Canella, afiliado al partido de centroderecha Unión Brasil y exalcalde del municipio de Belford Roxo, fue el segundo candidato más votado en las elecciones para la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro celebradas el pasado 4 de octubre.

Obtuvo 197.178 votos, solo superado por Índia Armelau (248.504), que se presentó por el Partido Liberal (PL), formación liderada por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y que ha lanzado a la carrera presidencial a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El diputado regional electo ya había sido detenido en julio pasado, en otra de las fases de la operación 'Uña y carne', cuando la Policía registró su vehículo y encontró un fusil en su interior.

Canella, Amim y el resto de los investigados podrían responder ante la Justicia por organización criminal armada, lavado de dinero, corrupción activa y pasiva, violación de secreto funcional, venta ilegal de combustibles y formación de cartel.