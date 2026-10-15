Dimite ministro palestino de Asuntos Religiosos tras practicar ritual polémico a una niña

El Centro de Comunicación Gubernamental palestino anunció en un comunicado que Náyam había presentado su carta de dimisión al primer ministro, quien la aceptó "valorando los esfuerzos del ministro durante el periodo anterior" y deseándole "salud y éxito".

Fuentes de la Presidencia palestina confirmaron a EFE que la dimisión responde a la repercusión del vídeo, que comenzó a circular el miércoles y desató una oleada de críticas y burlas en redes sociales, entre ellas de usuarios que calificaron la práctica de "brujería".

En las imágenes, el ministro realiza una 'ruqya', una recitación coránica a la que se atribuyen efectos curativos o protectores. Después mete su misbaha en un vaso de agua y pide a la niña que se la beba, corrigiéndola para que sujete el vaso con la mano derecha, como prescribe la tradición islámica.

La práctica "pone en peligro la salud de la niña y, además, refleja una práctica ampliamente condenada por los palestinos, considerada superstición y curanderismo", dijo a EFE Ammar Dwaik, director general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (ICHR), un organismo público autónomo que ejerce las funciones de defensor del pueblo en Palestina.

"Creo que la sociedad palestina le obligó a dimitir", añadió.

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Auni Bazbaz, director de Asuntos Internacionales del Waqf Islámico de Jerusalén, la institución que administra la Explanada de las Mezquitas e independiente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), lamentó en declaraciones a EFE que "todavía hay muchos mitos en los que algunas personas siguen creyendo".

Según Nesya Rubinstein-Shemer, experta en islam del Departamento de Estudios de Oriente Medio de la Universidad israelí Bar-Ilan, la idea de buscar bendiciones a través de objetos y agua "tiene fundamento en la tradición de los hadices -dichos y hechos atribuidos al profeta que hoy día son la segunda fuente de jurisprudencia para la religión mahometana-".

"Sin embargo, estos relatos se refieren a objetos que pertenecieron al propio Mahoma, y no a las pertenencias personales de otras figuras religiosas", precisó la académica, que añadió que estudiosos del Corán aún discrepan sobre si esta práctica puede extenderse legítimamente.

"No podemos saber cuáles eran sus intenciones, pero el acto en sí plantea importantes cuestiones teológicas y jurídicas, sobre todo cuando lo realiza un alto cargo responsable de los asuntos religiosos de la ANP", añadió.

La experta apuntó también a la cuestión "mucho más práctica" de la higiene: "Los rosarios son objetos personales que la gente manipula a lo largo del día, lleva consigo y deja en distintas superficies. Sumergirlos en agua para beber puede introducir bacterias y otros contaminantes, aunque el acto se haya realizado con buenas intenciones".

Dwaik, el director del ICHR, aseguró que el miércoles se puso en contacto con el primer ministro para pedirle su destitución y solicitar una investigación para comprobar si el rosario había pasado algún control de higiene.