Ecuador recurrirá a la fuerza pública para desconectar a 20 industrias de la red eléctrica

"Estos son los clientes de medio voltaje que en este momento se encuentran conectados al Sistema Nacional Interconectado, poniendo en riesgo el abastecimiento de las familias ecuatorianas", escribió Neira en su cuenta de la red social X, donde publicó un listado de las industrias.

"He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del sistema", agregó el portavoz, que mencionó en su publicación al ministro del Interior, John Reimberg.

Se trata de veinte empresas de diversos sectores como el de la minería, la pesca, el papel, los plásticos, entre otros.

La orden de Neira se da después de que la noche anterior el funcionario catalogara como un "error" una disposición gubernamental que se había dado para desconectar a industrias de Alto Voltaje 1 (AV1) y de medio voltaje durante siete días, una medida que fue rechazada por varios gremios productivos.

En lugar de esa medida, señaló que los AV1 podían conectarse desde este jueves, pero que los de medio voltaje debían desconectarse hasta el viernes.

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Estas empresas afrontan cortes de energía de 72 horas semanales ordenadas por el Gobierno, que busca evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, y que no haya apagones en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo, en diversos periodos, racionamientos de varias horas todos los días.

El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión por el bajo nivel de agua que había principalmente en el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país.

Este jueves, el agua de Mazar alcanzó los 2.123 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de su nivel crítico que limita su operación, que es 2.115, mientras que su nivel más bajo es de 2.098 metros sobre el nivel del mar.

Gremios como la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) han rechazado los cortes prolongados, alertado de afectaciones en el empleo, y también han pedido al Gobierno transparencia sobre "la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país".