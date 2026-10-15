EE.UU. demanda a California para frenar el voto por correo de supuestos indocumentados

"Según la ley californiana, a cada votante registrado se le envía una papeleta por correo. Es ilegal que los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones federales", indicó el Gobierno estadounidense en un comunicado.

La moción se presentó ante las autoridades 48 horas después de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una amenaza contra los funcionarios electorales del Estado Dorado si no se revisaba una lista de supuestos no ciudadanos en el censo electoral de Los Ángeles.

"Este análisis preliminar ha identificado un número significativo de personas en California que probablemente no son ciudadanas y que parecen estar registradas para votar; el análisis y la revisión continúan", explicó el Departamento de Justicia.

El gobierno sostiene que los funcionarios electorales de California se negaron a cumplir con la exigencia gubernamental de depurar el censo, a pesar de habérseles dado un ultimátum.

"Nuestra denuncia alega que California está facilitando el voto ilegal al permitir a sabiendas que personas no ciudadanas voten. Esto debe terminar",señaló el comunicado.

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La acción legal surge mientras el Gobierno estadounidense intensifica sus exigencias de revisión de los censos electorales de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, un proceso que ha sido cuestionado por las autoridades estatales, responsables de organizar los comicios.