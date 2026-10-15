El exlíder del DUP norirlandés Donaldson condenado a 15 años por abusar de dos niñas

El expolítico protestante, de 63 años, fue declarado culpable el pasado junio de 18 delitos sexuales contra dos mujeres cuando eran niñas, entre ellos uno de violación, 13 de agresión sexual y cuatro de indecencia grave.

Durante la lectura hoy de la sentencia, el juez Paul Ramsey recordó que Donaldson negó "firmemente" su culpabilidad durante todo el proceso y que manifestó su intención de recurrir las condenas.

El magistrado expuso que el exlíder del DUP no ha asumido nunca la responsabilidad por sus delitos y que carece de empatía hacia sus víctimas.

Antes de imponer la sentencia, Ramsey pidió a Donaldson que se pusiera de pie y le dijo que la condena representa "descenso catastrófico hacia la deshonra".

El magistrado le impuso once años de prisión por los delitos cometidos contra la víctima B y otros cuatro años por los perpetrados contra la víctima A, unas penas que deberá cumplir de forma consecutiva, por lo que pasará un total de 15 años en la cárcel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Donaldson llegó al liderazgo del DUP en junio 2021 y lo abandonó en marzo de 2024 tras ser acusado.

Su esposa, Eleanor Donaldson, estaba acusada de complicidad en los delitos, pero por motivos de salud mental no podía ser sometida a juicio, por lo que, a cambio, se enfrentó a un proceso judicial basado en los hechos, lo que significa que se le pidió al jurado que determinara si ella cometió o no los actos de los que se la acusaba.

Así, el jurado dictaminó que ella sí había sido cómplice.

Las denunciantes, solo conocidas con las letras A y B, prestaron declaración en el juicio que empezó el pasado mayo y alegaron que fueron víctimas de abusos sexuales en su infancia.

Donaldson llegó a ser el diputado más veterano de la provincia en la Cámara de los Comunes, adonde accedió en 1997 inicialmente con el Partido Unionista del Ulster (UUP), del que saltó después al DUP por su rechazo al acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.

Nacido en diciembre de 1962, el mayor de cinco niños y tres niñas, Donaldson se crió en la zona rural de Kilkeel, condado de Down, en Irlanda del Norte. En 2021 se le concedió el título honorífico de caballero -'Sir'- por su servicio a la política.