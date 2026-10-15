El Gobierno de Bolivia anuncia para noviembre un "gabinete binacional" con Perú

El presidente Paz anunció -en un acto con indígenas de las regiones andinas de Oruro y Potosí- que "en pocos días ya cercanos" participará en un "encuentro binacional con Perú", y ratificó su expectativa de sostener reuniones similares próximamente con los Gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo a los medios que ese "histórico gabinete binacional" con Perú se realizará a finales de noviembre en Bolivia.

En agosto pasado, los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Héctor Huanca, y de Perú, Carlos Espá, se reunieron en la localidad fronteriza de Desaguadero, para impulsar la relación bilateral y dialogaron sobre integración, comercio, cooperación consular y gestión sostenible de recursos hídricos compartidos, entre otros temas.

En ese encuentro, los cancilleres también reafirmaron la importancia del Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia, como el principal mecanismo de coordinación y cooperación de la agenda bilateral, y acordaron programar su realización para este año.

El ministro Aramayo destacó que el país andino también acogerá en noviembre un encuentro de presidentes del bloque Urupabol (acrónimo de Uruguay, Paraguay y Bolivia) para "identificar acciones que permitan dinamizar el comercio" entre los tres países.

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Según Aramayo, previamente habrá una reunión de ministros que preparará el encuentro de mandatarios.

El presidente Paz ha afirmado en los últimos días que buscará reunirse con sus pares de los países vecinos para promover, entre otros aspectos, la lucha conjunta contra el crimen organizado.

Según las autoridades bolivianas, la primera de las citas en mención se dará viernes con la visita a La Paz del presidente de Chile, José Antonio Kast, con quien se abordará una agenda con once temáticas en áreas como economía, comercio, fronteras y seguridad.