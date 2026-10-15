El Gobierno de Bolivia confirma la asistencia de Paz a la Cumbre Iberoamericana

"Vamos a asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. Aprovechando esa visita también (habrá) un intercambio con diferentes dignatarios de Estado de Europa", dijo a los medios en La Paz el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Aramayo también precisó que el próximo 9 de noviembre, un día después de que se cumpla el primer año de Gobierno de Paz, está prevista una visita a Francia, aunque no dio más detalles sobre ese viaje.

La cumbre, que presidirá el rey Felipe VI, reúne a los 22 países de la comunidad iberoamericana y tendrá entre sus prioridades la transformación digital, la inteligencia artificial y la cooperación frente a los desastres naturales, de acuerdo con la información oficial del Gobierno español.

España acogerá por cuarta vez este encuentro, después de las ediciones de Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012, cuando se cumplen 35 años de la primera Cumbre Iberoamericana, celebrada en México en 1991.

En septiembre, el ministro boliviano de Exteriores, Héctor Huanca, participó en un desayuno de trabajo de cancilleres iberoamericanos que se realizó en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En ese encuentro, Huanca resaltó el "patrimonio valioso de diálogo, confianza, cooperación" construido por la comunidad iberoamericana en más de tres décadas, además de la "cultura política basada en el consenso y en el respeto" a la "diversidad" regional, según informó entonces la Cancillería boliviana.

"Hoy debemos dar un paso más. Iberoamérica no necesita solamente una agenda más amplia. Necesita demostrar que puede transformar principios, diálogo político y cooperación en soluciones concretas para nuestros ciudadanos", sostuvo entonces el canciller de Bolivia.