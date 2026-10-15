El independentista SNP escocés abre su congreso con un desafío al Gobierno británico

“Si realmente crees que vale la pena preservar el statu quo del Reino Unido, si realmente crees que vale la pena luchar por él, entonces adelante: deja que el pueblo de Escocia decida”, afirmó, dirigiéndose a Burnham, Stephen Flynn, ministro escocés de Economía, Turismo y Transporte, durante el discurso de apertura de un congreso que se prolongará hasta el sábado.

Flynn aseguró que el movimiento independentista afronta “el mayor desafío” de su historia, aunque reconoció que no existen atajos para conseguir la separación del Reino Unido.“Uno a uno, debemos convencer a nuestras familias, nuestros amigos y nuestros vecinos de nuestra causa”, señaló ante los delegados del SNP, que gobierna Escocia bajo el liderazgo del ministro principal, John Swinney.

El congreso coincide con una visita ya programada de Burnham a Escocia, en medio de las discrepancias entre el Gobierno británico y el Ejecutivo escocés sobre la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum de independencia.

El SNP invitó esta semana al primer ministro a su congreso para abordar la celebración de otro referéndum, después de que Burnham comparara en septiembre la situación escocesa con la de Irlanda del Norte y admitiera que una consulta podría plantearse si cambiaba la opinión pública, aunque reiteró que actualmente se opone a convocarla.

El partido anunció también el lanzamiento de “Choose Scotland” (Elige Escocia), una campaña con anuncios digitales y una consulta dirigida a cerca de 1,5 millones de personas para intentar ampliar el apoyo a la independencia.

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Escocia votó en 2014 a favor de permanecer en el Reino Unido con el 55 % de los votos, pero el SNP defiende una nueva consulta y plantea la independencia como un señuelo para regresar a la Unión Europea tras el Brexit.

La reunión de Aberdeen, que concluirá el sábado con una intervención de Swinney, también abordará el coste de la vida, la energía y las relaciones con Londres.

Por su parte, el Partido Laborista escocés acusó a Swinney de recurrir a las mismas promesas y consignas de siempre, y le reclamó propuestas concretas para mejorar los servicios públicos y la economía.