El Kospi surcoreano cae un 7,7 % a la media sesión por inquietudes sobre la IA

Transcurridas las primeras tres horas de negociación, el indicador bajaba un 7,76 %, o 466,1 puntos, hasta los 5.542,71 enteros, profundizando las pérdidas de la mañana y continuando una racha de tres días consecutivos de pérdidas. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 7,81 %, o 64,38 puntos, hasta las 759,5 unidades.

Las caídas de más del 5 % en la bolsa surcoreana provocaron que el operador suspendiera temporalmente las operaciones durante cinco minutos.

El parqué surcoreano se vio contagiado una jornada más por Wall Street, que cerró la víspera en rojo debido a un dato de inflación peor de lo esperado en Estados Unidos y por la incertidumbre sobre si la IA estará a la altura de las expectativas de los inversores.

Además, los avances tecnológicos del fabricante chino de chips de memoria ChangXin Memory Technologies (CXMT) han despertado inquietud en el sector, tras presentar el sábado avances en la arquitectura a 4F², que busca reducir la superficie de cada célula de memoria mediante una disposición vertical de los transistores.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics caía un 9,38 %, mientras que su rival SK Hynix se hundía un 10,85 %, y la firma de inversión tecnológica SK Square cedía un 10,68 %.

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El fabricante de baterías LG Energy Solution bajaba un 5,21 %, y LG Electronics mostraba una ligera disminución de las pérdidas de esta mañana con una caída del 4,74 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor bajaba un 5,9 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con un 2,76 %.

La naviera HD Hyundai Heavy caía un 4,88 %, y Hanwha Ocean perdía un 6,6 %. En defensa, Hanwha Aerospace restaba un 2,85 %; Korea Aerospace descendía un 4,78 %, y LIG Defense & Aerospace se contraía un 4 %.

En el sector biofarmacéutico, Celltrion se mantenía en terreno positivo al sumar un 0,39 %.