El Kremlin acusa Ucrania de incumplir desde el principio la tregua anunciada por Trump

"Los ataques contra nuestras refinerías e infraestructuras energéticas continuaron estos días. Por eso, aquí no hay ninguna novedad. Los ucranianos continuaron lanzando ataques contra esas instalaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov denunció que esos ataques "se contradicen con los esfuerzos de paz de EE.UU. y de los emisarios estadounidenses, que efectivamente realizan esfuerzos muy enérgicos para iniciar un proceso de paz".

"Por ahora esos enérgicos esfuerzos chocan con la falta de voluntad de Kiev y personalmente de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski de apostar por la paz", señaló.

Según las autoridades rusas, Ucrania atacó esta noche una refinería en la región rusa de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú después de que Zelenski ordenara reanudar esos ataques.

"Hoy en la madrugada y la mañana nuestra región se sometió a un ataque masivo de drones. Se desató un incendio en el territorio de una refinería. Fueron dañados un almacén y varios autos en el territorio de otra empresa de Riazán", informó el gobernador local, Pável Malkov.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó en Telegram que "durante la pasada noche desde las 04:00 (01:00 GMT) y las 07:00 (04:00 GMT) el régimen de Kiev lanzó un ataque masivo contra una refinería en Riazán".

"Las defensas antiaéreas, la aviación rusa y los grupos móviles antiaéreos interceptaron y aniquilaron 4 misiles de crucero de largo alcance Flamingo y 69 drones de ala fija", señaló el mando militar ruso, al indicar que "a consecuencia de la caída de fragmentos de drones se desató un incendio en el territorio de la refinería".

Peskov aseguró el martes que el acuerdo sobre la tregua energética "no se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo".

Kiev informó esta semana de cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la capital ucraniana y su región.