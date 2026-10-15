El Nikkei amplía sus pérdidas y cae un 5 % en la media sesión debido a las tecnológicas

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, retrocedía un 5,13 %, o 3.472,69 puntos, hasta ubicarse en los 64.271,60 enteros.

Por su parte, el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba el 2,67 %, o 109,49 puntos, hasta las 3.987,29 unidades.

El parqué tokiota se vio contagiado por las pérdidas en la apertura de esta mañana en la Bolsa de Seúl, donde las tecnológicas tienen un mayor peso, así como por el cierre la víspera en rojo de Wall Street debido a un dato de inflación peor de lo esperado en Estados Unidos y por la incertidumbre sobre si la IA estará a la altura de las expectativas de los inversores.

Además, los avances tecnológicos del fabricante chino de chips de memoria ChangXin Memory Technologies (CXMT) han despertado inquietud en el sector, tras presentar el sábado avances en la arquitectura 4F², que busca reducir la superficie de cada célula de memoria mediante una disposición vertical de los transistores.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial y que ha apostado fuerte en OpenAI, el creador de ChatGPT, perdía un 9,36 %.

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La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se hundía por su parte un 11,27 %. El fabricante de robótica Fanuc retrocedía un 5,39 %.

Además, el fabricante japonés de memorias Kioxia caía un 11,23 % y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron y Advantest Corp descendían, respectivamente, un 7,29 % y un 13,92 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, subía un 0,13 %, mientras que Honda registraba una leve bajada del 0,03 %, en contraste con Nissan, que sufría una caída más pronunciada del 2,19 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 0,23 % y la empresa japonesa de videojuegos Nintendo avanzaba un 0,33 %.

Dentro de la industria pesada y de maquinaria, Mitsubishi Heavy Industries cedía un 3,30 %, y Kawasaki Heavy Industries perdía un 4,65 %.