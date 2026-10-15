El petróleo de Texas sube un 3 % y cierra en 97,97 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del crudo para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,88 dólares respecto al cierre anterior.

Según los analistas, influyó en el precio del Texas una caída en las reservas comerciales de crudo de EE.UU. de 8 millones de barriles la semana pasada, más de lo esperado, y que divulgó anoche la Administración de Información de Energía.

En cuanto a la guerra entre EE.UU. e Irán, el ejército estadounidense ha elaborado nuevos planes de ataque que contemplan el posible uso de la llamada "madre de todas las bombas" contra la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán, informó hoy CNN.

Esta opción se utilizaría en caso de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordene reanudar las operaciones de combate, ya sea antes o después de las elecciones de mitad de mandato, según informaron al canal varios funcionarios estadounidenses conocedores de los planes.

El empleo de la 'GBU-43/B' -conocida como MOAB (por sus siglas en inglés: 'Massive Ordnance Air Blast Bomb')-, la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, supondría una escalada significativa en el conflicto con Irán.

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Mientras, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó el miércoles que un portacontenedores se hundió tras chocar con una mina naval en Ormuz, donde se han registrado varios incidentes de este tipo en las últimas dos semanas.

La cotización del crudo sigue condicionada por las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo consumido en el mundo antes de la guerra.

A esta situación se suman los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes del Yemen contra objetivos saudíes, entre ellos instalaciones de la petrolera Aramco en Dhahran.

Este jueves, la coalición militar encabezada por Riad anunció además que ha interceptado un misil de crucero en la región de Medina, aunque los hutíes negaron haber lanzado ataques ese día.

Entretanto, la recuperación parcial del suministro desde el golfo Pérsico y las perspectivas de una demanda más débil limitan las presiones alcistas, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).