El presidente libanés achaca a elecciones en Israel la ralentización en las negociaciones

"Los acontecimientos regionales e internacionales y las elecciones en Israel tal vez hayan ralentizado el ritmo de las negociaciones, pero esto no significa que se hayan detenido", aseguró en una reunión con estudiantes, según informó la Presidencia libanesa.

El mandatario insistió en que su "objetivo sigue siendo el interés superior del Líbano".

Las negociaciones sobre el acuerdo marco alcanzado en junio entre el Líbano e Israel -mediado por Estados Unidos- siguen abiertas, pero están estancadas y sin avances decisivos en su aplicación, y todavía no hay fechas cerradas para la celebración de la próxima ronda de conversaciones.

Mientras, Israel está de campaña electoral de cara a las elecciones que se celebrarán el 27 de octubre, una carrera en la que varios grupos y dirigentes políticos han insistido en que cualquier avance en las conversaciones con el Líbano tiene que conllevar el desarme de Hizbulá.

Pero el grupo chií ha rechazado en reiteradas ocasiones este punto, asegurando que "la resistencia" seguirá en el Líbano mientras perdure "la agresión" de Israel en el sur libanés, afirmó su líder Naim Qassem la semana pasada.

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El acuerdo marco busca sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas", hasta poner fin a la guerra, y su hoja de ruta pasa por la retirada paulatina de tropas israelíes de zonas del sur del Líbano y su reemplazo por el Ejército libanés.

Sin embargo, sobre el terreno, el Ejército israelí ha seguido con los bombardeos.

La ofensiva israelí contra el Líbano comenzó el 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara ataques contra Israel tras el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero, y desde entonces han muerto más de 4.300 personas, de acuerdo con las autoridades libanesas.