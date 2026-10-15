El Seprona, el fotoperiodista Pedro Armestre y Gempa, premios Biodiversidad Fundación BBVA

Han sido falladas tres de las siete categorías del galardón; desde esta XXI edición los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad pasan a denominarse Premios Biodiversidad Fundación BBVA, ampliando el número de sus categorías, con una dotación global que asciende a 1,3 millones de euros.

El objetivo de estos galardones es reconocer a personas e instituciones capaces de trasladar los hallazgos de la investigación científica a actuaciones, "con resultados relevantes, medibles y con un impacto perdurable", según un comunicado de la Fundación BBVA.

El Premio Biodiversidad España ha recaído sobre la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente del Seprona. Según el jurado, la trayectoria acreditada por la Ucoma "demuestra una capacidad sostenida para trasladar el mejor conocimiento técnico y científico a intervenciones operativas, con resultados sobresalientes como unidad de vanguardia contra los delitos ambientales, en la defensa de las especies, sus hábitats naturales, los ecosistemas y la biodiversidad en general, contribuyendo así al cumplimiento de la legislación medioambiental".

En la categoría de Educación y Comunicación Medioambientales en España se ha premiado la labor del fotoperiodista ambiental Pedro Armestre; "desde los años 90 ha permitido retratar la situación ambiental en España, concentrando en sus fotografías la complejidad de la crisis climática y de biodiversidad", según resalta el jurado.

"Su trayectoria combina rigor documental, sensibilidad ética y una profunda conciencia del acto fotográfico. La narrativa visual de sus imágenes genera un alto impacto emocional que ayuda a crear conciencia. Su fotografía, marcada por el compromiso ambiental, ha trascendido fronteras y ha sido publicada en medios internacionales".

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En la categoría de Educación y Comunicación Medioambientales Global se ha reconocido al Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), integrado por 20 investigadores –la mayoría pertenecientes al Conicet, la mayor y prestigiosa institución pública de investigación científica argentina–, por difundir "la investigación marina de frontera a audiencias masivas", consiguiendo “una innovadora manera de narrar la ciencia y generar conciencia pública medioambiental”.

En 2025, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, los investigadores del Gempa exploraron el talud continental argentino a casi 4.000 metros de profundidad y sus retransmisiones en directo tuvieron un alcance masivo, con 20 millones de visualizaciones acumuladas, "humanizando a los científicos y descubriendo especies en tiempo real ante el público".