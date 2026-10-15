El venezolano Miguel Henrique Otero, premiado en Madrid por su periodismo "independiente"

Otero (premio Conexión y Comunicación) fue reconocido por su trabajo al frente de uno de los medios de comunicación "más reconocidos de Venezuela y por su compromiso con el periodismo independiente".

Con su liderazgo, el diario fue pionero en América Latina de transformación digital y diversificó su actividad editorial.

Desde Madrid, donde reside Otero, ha consolidado El Nacional como un "referente informativo para Venezuela y la comunidad iberoamericana", según un comunicado del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que organiza estos premios con el Ayuntamiento de Madrid.

"Tengo que agradecerle a España lo que ha hecho por todos los venezolanos, acogiendo a más de 500.000 venezolanos que huyeron del régimen" chavista, subrayó Otero.

Vargas Loret de Mola (Iniciativa Empresarial) fue premiado por su grupo (Andino Investment Holding), presente en Perú, México y España, y especializado en infraestructuras, logística, servicios financieros y desarrollo inmobiliario.

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Apuntó la idea de generar un "mercado común" entre Latinoamérica y España, "unir los mercados de capitales", porque "una sociedad que no tiene un mercado de capitales desarrollado nunca va a dejar atrás el subdesarrollo", argumentó.

El jurado valoró del empresario, escritor y mecenas Roemmers (Iniciativa Cultural) su compromiso con la promoción de la cultura, la literatura y el desarrollo humano. Tras recibir el premio, recalcó algo "esencial" que une a España y América: el español.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró que América Latina y Madrid tienen "un grandísimo futuro por delante", sobre todo porque, actualmente, las personas no eligen vivir en Estados, "sino en ciudades", que cada vez van a tener "más relevancia".

"Para CEAPI, estos premios constituyen una oportunidad para que los empresarios iberoamericanos renovemos nuestro compromiso de hacer de Iberoamérica un sugestivo proyecto de convivencia en común. Y lo hacemos cumpliendo nuestro lema de 'Creer, crear y crecer en Iberoamérica", dijo la presidenta de la asociación empresarial, Núria Vilanova.