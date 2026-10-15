Eritrea tacha de 'maniobra política' las restricciones británicas a sus diplomáticos

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, anunció hoy la retirada de la tramitación preferente de visados a los altos cargos y funcionarios eritreos y restringió además los desplazamientos de los diplomáticos de ese país a más de 60 kilómetros de Londres sin autorización previa.

En una declaración remitida a la agencia británica PA, la legación tachó las restricciones de "maniobra política de cara a la galería" y aseguró que el Reino Unido no ha expedido "ni un solo visado a un funcionario eritreo desde 2023".

También consideró "lamentable" la amenaza de extender el veto a todos los ciudadanos eritreos y señaló que el Gobierno de Asmara "no acepta las devoluciones forzosas de sus ciudadanos", una posición que, afirma, ha comunicado en varias ocasiones a las autoridades británicas.

Pese a las reiteradas peticiones de Eritrea para mantener conversaciones sobre el retorno "digno" de sus nacionales, el Gobierno laborista no ha mostrado interés en entablar un diálogo "significativo y adecuado", sostiene la embajada.

Mahmood advirtió de que impondrá una prohibición total de entrada al Reino Unido a los ciudadanos eritreos si su Gobierno no acepta con rapidez la devolución de sus nacionales que carecen de derecho a permanecer en este país, lo que incluye a delincuentes y personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas.

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"Mi mensaje al Gobierno eritreo es sencillo: aceptad a vuestros nacionales o enfrentaos a una prohibición total de entrada de vuestros ciudadanos", afirmó en un comunicado difundido por su ministerio.

El Reino Unido sostiene que Eritrea retiró a principios de este año su cooperación en materia de devoluciones, después de meses de intentos por resolver la cuestión por vía diplomática.

Los eritreos fueron la nacionalidad más numerosa entre quienes llegaron a Inglaterra en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha en los doce meses hasta el pasado junio, con 5.875 personas, el 18 % del total, según datos oficiales.

Como parte de su política contra la inmigración irregular, Mahmood anunció el pasado otoño que impondría sanciones en materia de visados a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo (RDC) por su falta de cooperación en la readmisión de sus nacionales.

Según Interior, Angola y Namibia aceptaron reforzar los mecanismos de devolución tras las amenazas, mientras que la RDC tardó más en cooperar y llegó a ser objeto de restricciones, que fueron levantadas después de seis meses de colaboración.