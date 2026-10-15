Escritores de diez países participan en Semana Internacional de la Poesía en Santo Domingo

Esta decimoquinta edición honrará la "memoria" y el "legado literario" de la poeta peruana Blanca Varela y del escritor mexicano Jaime Sabines, "dos figuras fundamentales de la poesía hispanoamericana" cuyas obras constituyen referentes de la creación literaria contemporánea, destacó la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en una nota.

Los organizadores aseguraron el desarrollo de múltiples actividades con poetas y ensayistas, reunión con representantes de medios de comunicación, homenaje a la poetisa dominicana Salomé Ureña, encuentros simultáneos con universidades y un panel sobre literatura y cine en la Fundación Global.

Entre los participantes figuran el colombiano William Ospina, la mexicana María Baranda y la cubana Nancy Morejón.

La UASD destacó que el colombiano Ospina ha cultivado la poesía, el ensayo histórico-literario y la novela. Entre sus obras figuran 'Hilo de arena', 'La luna del dragón', El país del viento' y 'Con quién habla Virginia caminando hacia el agua'.

Es ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por 'El país de la canela' (2008).

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La mexicana Baranda ha incursionado en la poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil y traducción. Es una de las escritoras mexicanas "más importantes" en el ámbito de la poesía contemporánea y de la literatura para niños y jóvenes. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas y publicada en varios países.

Ha publicado 'El jardín de los pensamientos', 'Los memoriosos', Moradas imposibles', 'Dylan y las ballenas' y Marte y las princesas voladoras', entre otros libros.

La cubana Morejón, poeta, dramaturga y ensayista, se convirtió en 2001, en la primera mujer negra en ganar el Premio Nacional de Literatura de su país.

"Su obra aborda la identidad, la memoria, la cultura afrocubana, el mestizaje, la historia y la condición femenina", aseguró la información.

Entre sus obras se cuentan 'Richard trajo su flauta y otros argumentos', Elogio de la danza', 'Parajes de una época' y 'Cuaderno de Granada'.