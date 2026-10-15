Españoles nacionalizados por la ley de nietos reclaman ante el Supremo por perder el voto

La asociación, a través del abogado Eduardo Ranz, aseguró que se trata de la primera presentación de alegaciones registrada ante la decisión del Supremo.

Con esas alegaciones, buscan "suspender la (medida) cautelar para que todos los españoles tengan garantizado su derecho al voto en una ocasión especialmente necesaria como las próximas elecciones generales", que se celebrarán el 29 de noviembre en España.

El documento fue registrado "ante el inminente vencimiento de los plazos" para presentar alegaciones al mantenimiento de la medida cautelar por parte del Supremo, según destaca la entidad en un comunicado.

El pasado 12 de octubre, el Supremo español decidió mantener la suspensión cautelar de derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos, que afecta a unas 163.000 personas que no podrán votar el 29 de noviembre, salvo que los consulados españoles en sus países acrediten que son descendientes de exiliados.

Esta medida estaba vigente desde el 10 de septiembre, pero la convocatoria de elecciones generales adelantadas en España llevó al tribunal a deliberar sobre el caso para acordar el mantenimiento de la suspensión del derecho a voto para todos los nacionalizados por esa vía, los que aún no estaban inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA) y los que sí lo estaban.

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De manera paralela, la asociación de descendientes presentó una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a quien piden que intervenga de manera urgente "ante la afectación colectiva del derecho fundamental de sufragio activo" recogido en la Constitución.

La conocida como ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción que "presume" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.