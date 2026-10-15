Estalla un incendio en gasoducto del noreste de Siria tras un ataque de origen desconocido

El director de la Oficina de Medios de la Compañía Siria de Petróleo, Odai al Satouf, indicó a la agencia que el gasoducto de Al Jabsah fue objeto de un ataque en la zona de Al Arabidi, situada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Al Shaddadi, lo que provocó un incendio en las instalaciones.

El responsable afirmó que, "tras asegurar la zona que rodea el lugar de la explosión, los equipos están trabajando en la extinción de los incendios para poder iniciar las labores de mantenimiento".

"Se prevé que estas concluyan a principios de la próxima semana, momento en el cual las operaciones de bombeo y suministro volverán a la normalidad", añadió.

Durante este periodo, "la empresa trabajará para garantizar el suministro de gas a las centrales de generación eléctrica mediante soluciones alternativas, asegurando así su funcionamiento continuo e ininterrumpido", añadió confirmando que "no habrá absolutamente ningún impacto en el suministro de gas para uso doméstico".

Al Satouf señaló que "la zona ha sido acordonada y se han cerrado las válvulas de seccionamiento a ambos lados del punto atacado", mientras los equipos de extinción de incendios, seguridad y protección han asegurado el área circundante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata del segundo ataque que sufre este gasoducto, que transporta gas desde el noreste hasta el suroeste de Siria, en las últimas semanas, después de que el pasado 28 de septiembre la Compañía Siria de Petróleo denunciara un sabotaje en la instalación en el sur de la provincia de Deir al Zur.

Sin embargo, tampoco indicó el autor de este supuesto sabotaje.

El ataque de hoy se produjo cerca de Al Shaddadi, ubicada en la provincia siria de Al Hasaka, donde el Estado Islámico (EI) -en sus años de expansión en el país- llegó a dominar amplias partes de la provincia.

Al Shaddadi pasó después a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que gestionaban allí instalaciones sensibles como una prisión con miles de detenidos del EI, pero el pasado febrero el Ejército sirio asumió el control.

Antes de retirarse, las FSD liberaron a detenidos del grupo yihadista, según informó SANA. Posteriormente, el Ejército sirio llevó a cabo operaciones de rastreo en la localidad y sus alrededores para intentar capturarlos.

El Estado Islámico sigue activo en Siria, aunque ya no controla grandes territorios y opera principalmente mediante células clandestinas y ataques esporádicos. El último de ellos fue el pasado junio en el norte de Siria, en la aldea de Tahna, cerca de Manbech, en el que murieron dos militares sirios.