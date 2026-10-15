Filipinas sanciona con una multa récord a seis empresas por formar "cártel de la cebolla"

Según explicó el organismo, una empresa de transporte, otra de almacenes y cuatro importadores se repartieron ilegalmente el mercado de la cebolla en 2020 y 2021, desde su importación hasta su venta, formando un "cártel" y llegando a controlar casi la mitad de los permisos de importación de esos años.

El precio de la cebolla se disparó hasta los 800 pesos el kilo (unos 11 euros) a finales de 2022, una cifra sin precedentes en el país que llevó al organismo regulador a abrir una investigación, resuelta finalmente el pasado 28 de mayo.

Las pruebas determinantes se obtuvieron, según detalló el comunicado, en septiembre de 2023 tras un registro sorpresa a una de las empresas involucradas, donde se hallaron documentos que probaban la coordinación entre ellas.

Según la PCC, la empresa de transporte Golden Shine pedía los permisos de importación usando los datos de la compañía La Reina, Yom Trading y dos comerciantes individuales, y el grupo enviaba la mercancía a los almacenes de la firma Tian Long, desde donde se distribuía a todo el país.

Entre los sancionados figuran los dos comerciantes, Mark Castro Ocampo y Nancy Callanta Rosal, y los directivos Lilia Cruz, presidenta de Golden Shine; Renato Francisco Jr., presidente de La Reina y Yom Trading; y Eric Pabilona, directivo de Golden Shine y Tian Long.

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Al tratarse de un producto de primera necesidad, la ley filipina obliga a triplicar las multas, por lo que tres de las empresas y los dos comerciantes deberán pagar 330 millones de pesos cada uno (unos 4,7 millones de euros), y Tian Long y Pabilona otros 118,33 millones (unos 1,7 millones de euros).

En total, las sanciones ascienden a 1.760 millones de pesos (unos 25 millones de euros), la mayor multa impuesta hasta ahora en el país por el organismo.

Además, los implicados podrían enfrentarse a penas de prisión y multas adicionales si el departamento de justicia del país presenta cargos penales contra ellos, ya que la ley de competencia filipina también castiga por esa vía la formación de cárteles, según la PCC.