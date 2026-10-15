Francia propone un plan de al menos 500 millones de euros de ayudas al campo para 2027

En una comparecencia ante la prensa, señaló que la cifra exacta dependerá de las negociaciones con el sector, pero también de las que en este momento tienen lugar en la Asamblea Nacional para sacar adelante las cuentas para 2027.

En este sentido, Lecornu indicó que en caso de que las cifras sean superiores "habrá que recortar en otras partidas" porque consideró "innegociable" alcanzar el objetivo de déficit del 5 %.

Pero a diferencia de otras partidas, el primer ministro aseguró que "la crisis agrícola no puede esperar a las presidenciales", programadas para abril y mayo próximos, lo que obliga a anticipar ciertas medidas.

El plan se centrará en tres ejes: las ayudas directas a la producción, la regulación de la relación con los distribuidores y la adaptación de las explotaciones al cambio climático, cuyas consecuencias, dijo, han provocado graves pérdidas al campo.

En este último punto, Lecornu afirmó que Francia propone que en la actual negociación presupuestaria en la Unión Europea la Política Agrícola Común (PAC) tenga en cuenta "la adaptación de las explotaciones" agrícolas al cambio climático.

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"Ni un euro debe faltar en la PAC", aseguró la ministra de Agricultura, Annie Genevard, que lo consideró "un asunto de soberanía alimentaria que gana importancia en el actual contexto geopolítico".

Frente a los candidatos a las presidenciales, como la ultraderechista Marine Le Pen, favorita de los sondeos y que propone reducir la contribución de Francia a la UE, Lecornu destacó la importancia de mantener programas como la PAC porque "Francia es una potencia agrícola con vocación de exportar".