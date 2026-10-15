Gobierno de Ecuador tacha de "error" orden de desconexión eléctrica de 7 días a industrias

"Los términos en los que fueron expuestas las medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad operativa del Sistema Nacional Interconectado fueron erróneos", señaló en su cuenta de X el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira.

"Las desconexiones no pueden ni se realizarán desde hoy, miércoles 14, hasta el martes 20 de octubre", continuó.

Además, añadió que el "funcionario que emitió el oficio en cuestión, que ha causado inestabilidad en el sector productivo, ha sido desvinculado de forma inmediata, porque no vamos a tolerar este tipo de errores".

De esta forma, Neira anunció que los "clientes de Alto Voltaje (AV1)" tuvieron "desconexión total de la red eléctrica" este miércoles y que podrán retomar el consumo habitual a partir del jueves 15 de octubre desde las 00:00 (05:00 GMT).

Por su parte, los "clientes de medio voltaje", que también tuvieron una "desconexión total" este miércoles, podrán volver a su consumo normal el viernes 16 de octubre a la misma hora.

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La explicación se produjo horas después de que la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) advirtiera de que los cortes de energía de hasta 72 horas semanales les llevaban a una "situación crítica" y advirtieran de desconexiones de hasta una semana.

Horas antes, el presidente del país, Daniel Noboa, anunció que el sábado se realizarán "mantenimientos en las redes de transmisión y en las distribuidoras" de energía que, dijo, le permitirán al país prepararse "para los peores meses del fenómeno de El Niño".

Además, la denuncia del gremio camaronero se sumó a los reportes de ciudadanos sobre cortes de energía de varias horas producidos en algunas zonas del país en los últimos días, especialmente este miércoles.

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció el pasado viernes que dispuso la desconexión del suministro eléctrico a las industrias de Alto Voltaje 1 y determinados usuarios industriales de media tensión, una medida que catalogó como "temporal" aunque no especificó el tiempo que duraría la desconexión.

Según la cartera de Estado, estos cortes se producen para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, y que no haya apagones en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

El agua del embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país, alcanzó este miércoles los 2.125 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de su nivel crítico, que es 2.115, mientras que su nivel más bajo es de 2.098 metros sobre el nivel del mar.