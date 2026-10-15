Guterres cree que aún es posible "revertir la pérdida de biodiversidad"

Guterres participó hoy en la presentación del documento 'Estado de la acción en materia de biodiversidad', que identifica los avances colectivos en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Ese marco, adoptado en 2022, compromete a los países a detener y revertir la pérdida de biodiversidad mediante 23 metas que deben cumplirse antes de 2030.

Según el secretario general de la ONU, ese texto muestra que "casi el 90 % de las partes en el Convenio estableció metas nacionales de biodiversidad y más de la mitad ha elaborado sus propias hojas de ruta para su implementación, mientras que muchas otras están a punto de completarlas".

Además, "más del 70 % ha medido y comunicado sus resultados y las partes interesadas han asumido hasta la fecha 5.000 compromisos, entre ellas los pueblos indígenas, las comunidades locales, los gobiernos subnacionales, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado".

Sin embargo, Guterres subrayó que el texto "también pone de manifiesto que existe una brecha entre la ambición y la acción".

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Entre las "malas noticias" figura que "menos de la mitad de las metas nacionales de biodiversidad van por buen camino", según dijo. Por ejemplo, "si se cumplen los compromisos actuales, solo se protegerá el 26 % de los ecosistemas terrestres y el 12 % de los ecosistemas marinos de aquí a 2030, unas cifras que están muy por debajo de la meta acordada en Montreal".

El informe identifica, además, "importantes carencias en las metas vinculadas a los sistemas económicos" y evidencia que "todavía faltan muchos elementos fundamentales para avanzar, entre ellos la financiación, las capacidades, la cooperación y los datos".

Para el secretario general de la ONU, "estas malas noticias significan que la guerra contra la naturaleza aún no ha terminado y que seguimos afrontando la dramática combinación de las tres crisis mundiales interrelacionadas: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis de la contaminación".

Pese a esto, afirmó que hay "grandes esperanzas depositadas en esta COP17", que comenzará el día 19, y consideró que, en base a las evidencias, todavía se puede "detener y revertir la pérdida de biodiversidad y proteger los cimientos naturales de los que dependen toda la vida humana y nuestra prosperidad".

El informe apunta que, aunque el citado marco "ha generado una participación mundial sin precedentes e impulsado la acción, la innovación, la colaboración y las experiencias de aprendizaje en relación con sus 23 metas, a menos que se acelere rápidamente la aplicación colectiva no se alcanzarán las metas ni la misión para 2030".

"En general, las partes han dado pasos importantes hacia su aplicación y numerosos actores distintos de los gobiernos nacionales han asumido compromisos y emprendido acciones en apoyo de la aplicación del Marco", señala.

Pero, aunque se han adoptado medidas, ninguna presenta un "panorama plenamente positivo" y existen "deficiencias en los avances colectivos y obstáculos que dificultan el progreso".

Entre estas, considera que "no se abordan adecuadamente todos los elementos de las 23 metas" y que los niveles de los compromisos cuantitativos se sitúan por debajo de los establecidos en las metas mundiales.

Además, el ritmo de los avances en la aplicación de las medidas destinadas a alcanzar las metas para 2030 es "insuficiente".

El texto sostiene asimismo que los avances son desiguales entre las distintas metas, con un retraso considerable de las que abordan factores que impulsan la pérdida de biodiversidad, desiguales entre los distintos ecosistemas y escasos sobre cuestiones transversales.

También identifica deficiencias en la magnitud y la provisión de los medios para aplicar el Marco, como los recursos financieros o la cooperación técnica y científica.