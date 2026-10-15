Hospitales de zonas afectadas por el terremoto en Panamá abrazan la ayuda internacional

El personal médico ahora está en carpas climatizadas, donde atiende a las madres que dieron a luz recientemente con los pequeños bebés entre sus brazos o incubadoras, tras días atendiendo en tiendas de campañas improvisadas bajo un calor extremo y lluvias torrenciales.

La principal ayuda médica que han recibido proviene del Gobierno de Costa Rica, con un personal sanitario de emergencia de su Seguridad Social además de dos módulos para la atención materno-infantil y tiendas de campaña climatizadas, tras arribar la noche previa en camiones que tocaban el la bocina y ondeaban la bandera de este país, según pudo presenciar EFE.

“Anoche nos llegaron dos modulares de ginecología y obstetricia de parte del gobierno de Costa Rica. Muy completos con equipo y personal especializado con capacidad para cuatro adultos y cuatro recién nacidos, lo que ha sido de gran beneficio. Ayer ya recibimos el primer niño”, dijo a EFE este jueves el director regional de la provincia de Herrera, una de las más golpeadas por el fuerte temblor, el doctor Hilario Correa.

Uno de esos modulares completamente equipado con instrumental especializado se ha trasladado hacia el hospital público de Las Tablas, que también sirve como cabecera para atender las zonas rurales más afectadas por el terremoto, detalló el funcionario.

Desde el hospital de Chitré, el doctor agradece el apoyo recibido desde el país vecino, ya que debido a las constantes réplicas -más de 500 desde el viernes- no es seguro mantener a embarazadas y bebés en las instalaciones en el caso de tener que evacuar con rapidez.

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“Ha sido de gran utilidad porque era lo que se necesitaba en estos momentos mientras se repara la infraestructura del hospital”, que no tiene graves daños estructurales, pero aún deben reparar las grietas por precaución, relata el doctor.

Además de la ayuda costarricense, el Comando Sur de Estados Unidos también instaló enormes carpas con aire acondicionado en las afueras del hospital, así como en áreas alejadas para atender del mejor modo posible a los pacientes, a lo que se sumó la evaluación de los daños del centro médico público por parte de un equipo especializado, según Correa.

Los primeros días después del terremoto, el hospital de Chitré habilitó a tres bebés prematuros en un autobús-barbería donado por un particular ante la imposibilidad de acceder a las infraestructuras del centro por las fuertes réplicas que continuaron las 72 horas siguientes.

Ahora, los neonatos han cambiado los espejos de la barbería por los modulares para ginecología y obstetricia habilitados por Costa Rica y una zona habilitada del hospital público.

“El autobús-barbería nos sacó de un apuro en el momento por ser un área climatizada y ser los neonatos los que en primera instancia debían estar en el área adecuada con los calores. El joven nos lo prestó de forma gratuita. En cuanto pudimos habilitar un área más espaciosa los trasladamos allí”, comentó Correa.

Hasta ahora se contabilizan más de 13.000 afectados por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, principalmente en las provincias más rurales del centro y suroeste del país, y solo una fallecida, una adulta mayor diabética a causa de un infarto días después de ser operada de una perforación abdominal ocasionada por la caída de una viga en su casa durante el sismo.

EE.UU. ha sido el principal aliado para movilizar la ayuda a zonas alejadas e incomunicadas, además de insumos para atender a los afectados.

Costa Rica ha prestado apoyo médico y Venezuela envió esta semana 51 especialistas para brindar asistencia técnica tras el terremoto, además de un cargamento de ayuda humanitaria, que se concentrarán en la evaluación y recuperación de centros educativos, carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados.

El total de ayuda humanitaria entregada en las áreas afectadas -proveniente tanto de donantes nacionales como internacionales- asciende ya a más de 465 toneladas, 145 de ellas entregada vía aérea a las zonas más remotas.

De acuerdo con el último informe oficial, 879 familias en el país perdieron sus viviendas por el terremoto y cerca de un millar sufrieron daños en sus residencias. Además, casi 3.700 personas están alojadas en 45 albergues.

En la península de Azuero, donde se produjo el epicentro del terremoto y la mayoría de las sucesivas réplicas, muchos afectados aún duermen en carpas improvisadas a la intemperie, según ha comprobado un equipo de EFE. Tienen miedo de regresar a las casas que permanezcan en pie mientras el suelo siga temblando.