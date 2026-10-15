Incendios forestales dejan seis fallecidos en lo que va del año en Cusco, sur de Perú

La última víctima mortal fue un hombre de 75 años que intentó sofocar un incendio desatado en una localidad de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, mientras que las autoridades sanitarias informaron en las últimas horas que otro hombre, de 65 años, resultó con graves quemaduras en la provincia de Acomayo.

La agencia oficial Andina detalló que la muerte de hombre de la tercera edad fue constatada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que se comunicó al Ministerio Público para que ordene el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para que se realicen las diligencias de ley.

Por otra parte, el hombre de 65 años fue internado en el Hospital Regional del Cusco tras sufrir quemaduras en más del 90 % del cuerpo al intentar escapar de un incendio forestal en la comunidad de Santo Domingo, en el distrito de Acopía Acomayo.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) del Cusco señaló en un comunicado que el estado del herido es "crítico" y ante la complejidad del caso se evalúa su traslado a Lima.

Andina detalló que otras cinco personas han fallecido en incendios forestales que se registraron este año en localidades cusqueñas como los distritos de Yanatile Calca, Colquepata Paucartambo y Yanahuara Urubamba, mientras que dos hermanos, de 11 y 18 años, murieron en otro siniestro en el distrito de Pomacanchi Acomayo.

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Las autoridades pidieron, en ese sentido, a la población que no intente sofocar el fuego con sus propios medios y reiteraron el llamado para que se evite la quema de pastizales y residuos agrícolas, así como que se reporte si algún desconocido deja fuego encendido en sus localidades.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó esta semana un avión C-27J Spartan y un helicóptero MI-17 equipados con sistemas de combate de incendios para sofocar incendios forestales activos en la región del Cusco, mientras que se informó que en todo el país había 35 de estas emergencias activas.

El martes, la presidenta Keiko Fujimori participó en un sobrevuelo sobre la localidad cusqueña de Calca para supervisar las acciones de respuesta frente a los incendios y evaluar la situación de las zonas afectadas.

Tras el recorrido, la gobernante aseguró que ya se habían controlado dos incendios y que las unidades aéreas equipadas para combatir estas emergencias permanecerán en el Cusco hasta noviembre próximo.

Fujimori resaltó, además, el trabajo conjunto de los bomberos forestales y la población organizada ante estas emergencias y dijo que las autoridades supervisan las condiciones de viento, la sequía y la preparación de los terrenos agrícolas, ya que son factores que pueden favorecer la propagación del fuego.