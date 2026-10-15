Interrogan en Rusia al editor jefe del periódico Nóvaya Gazeta por caso de otro periodista

"Serguéi Sokolov fue puesto en libertad por la Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Moscú en condición de testigo. Le interrogaron en relación con el caso del periodista de Nóvaya Gazeta Oleg Rolduguin", señaló el medio en su página web.
El comunicado señala que Sokolov no puede revelar los detalles del caso.
Antes de interrogar a Sokolov, los agentes del orden efectuaron un registro en su domicilio.
Según el periodista, se trata de una campaña de presión contra la publicación para que cese completamente sus operaciones.
Rolduguin, columnista de Nóvaya Gazeta y exredactor jefe del desaparecido periódico Sobesednik, fue acusado previamente por las autoridades de uso ilegal de datos personales que puede acarrear una pena de cárcel de hasta 10 años de prisión.
Actualmente el columnista se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de la celebración de su juicio.
Nóvaya Gazeta, conocida otrora por sus investigaciones sobre la corrupción y cuyo exeditor jefe Dmitri Murátov fue galardonado con el Nobel de la Paz en 2021, fue privada en 2022 de su licencia para publicar materiales de forma impresa o en la red.
No obstante, los periodistas del medio continúan trabajando, en particular, para apoyar un digital de características similares que comenzó su andadura en el extranjero.