Interrogan en Rusia al editor jefe del periódico Nóvaya Gazeta por caso de otro periodista

Interrogan en Rusia al editor jefe del periódico Nóvaya Gazeta por caso de otro periodista

Moscú, 15 oct (EFE).- El editor jefe del periódico opositor Nóvaya Gazeta, Serguéi Sokolov, fue interrogado este jueves en Moscú por un caso relacionado con otro periodista del rotativo, Oleg Rolduguin, informó el medio.