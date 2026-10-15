Investigan a 17 policías por abusos en protesta por el agua en el oeste de México

En una conferencia de prensa dio a conocer que los policías han sido identificados mediante la revisión de 200 videos que forman parte de la investigación del área de asuntos internos de la secretaría.

“Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos ha permitido, al día de hoy, tener 17 compañeras y compañeros identificados que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y, al parecer, hicieron uso indebido de la fuerza”, afirmó el funcionario.

El pasado domingo, unos 10.000 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada de México, protestaron por el agua contaminada que llega a sus casas y fueron dispersados por los policías antidisturbios con gases lacrimógenos y chorros de agua, violencia física, además de detener a 39 personas, según la cifra oficial.

El lunes, el gobernador, Pablo Lemus, defendió el actuar de los policías antidisturbios que, dijo, habrían respondido a “un grupo de choque” de 400 personas quienes provocaron “un enfrentamiento”.

Un día después y ante la presión social, el mandatario reconoció “graves deficiencias” y “errores” en el operativo policial en el que “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas” y prometió una investigación.

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Hernández señaló en la conferencia de prensa que algunos de sus elementos “actuaron de manera irresponsable” y rendirán una declaración para determinar las posibles sanciones “desde una amonestación hasta una separación del cargo, dependiendo de su grado de responsabilidad”.

Reveló que la indicación a los policías era no caer en provocaciones ni romper los protocolos durante la manifestación, pero algunos “actuaron de manera impulsiva ante el enojo tal vez, ante la situación de riesgo. Eso no debió haber sucedido”.

La presidenta Claudia Sheiunbaum dio a conocer este jueves que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación por los abusos policiales durante la protesta, en la que está participando la Secretaría de Gobernación.