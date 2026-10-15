Jueces de todo el mundo debaten en Lisboa las amenazas a la independencia judicial

El encuentro se prolongará hasta el miércoles de la semana que viene, con sesiones de trabajo entre este viernes y el próximo lunes, según informó la Asociación Sindical de Jueces Portugueses (ASJP), anfitriona de la cita.

Su presidente, Nuno Matos, afirmó que en un momento en que la independencia judicial está amenazada en diversas partes del mundo, esta reunión representa un compromiso colectivo con la defensa de los derechos fundamentales y los valores democráticos.

La independencia judicial "no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos y un pilar fundamental del Estado democrático de derecho", subrayó.

Uno de los actos centrales será una conferencia el domingo sobre el papel de las asociaciones de jueces, con una intervención de Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados.

La sesión reunirá también a representantes de Portugal, Albania, Túnez, Perú y Mongolia para analizar cómo estas organizaciones contribuyen a proteger la independencia de los tribunales y fortalecer el Estado de derecho.

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El programa incluye reuniones de los grupos regionales de la UIM y de comisiones especializadas en derecho constitucional, civil, penal y laboral, en un contexto marcado también por la transformación tecnológica y las crecientes exigencias sobre los sistemas judiciales.

La inauguración oficial tendrá lugar este viernes, con la participación prevista del presidente del Parlamento portugués, José Pedro Aguiar-Branco; el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el presidente de la UIM, Walter Barone, entre otros.

Fundada en 1953 en Salzburgo (Austria), la UIM es una organización profesional y apolítica que agrupa a asociaciones de jueces de unos noventa países.