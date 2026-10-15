La Armada colombiana incauta 1,4 toneladas de cocaína tras la persecución a una lancha

"El cargamento era transportado a bordo de una embarcación tipo 'Go Fast', tripulada por tres sujetos de nacionalidad colombiana", detalló en un comunicado la Armada, que lideró la operación con apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia.

Tras la detención, los tres tripulantes y el material incautado fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, donde funcionarios especializados de la Policía confirmaron que el cargamento estaba compuesto por 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana.

Según la Armada, el cargamento incautado habría permitido comercializar cerca de 3,6 millones de dosis de droga en distintos mercados del mundo.

Los tres detenidos serán investigados por las autoridades por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Armada señaló que este resultado "debilita las finanzas de las organizaciones narcotraficantes" y evita que utilicen las rutas marítimas del Pacífico colombiano para el transporte de drogas hacia otros países.