La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,69 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 0,14 %, hasta los 124.075.595,59 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+5,6 %) y BBVA Argentina (+3,8 %), mientras que los papeles que más bajaron fueron los de YPF (-2,3 %) y Grupo Financiero Valores (-0,9 %),

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 1,8 %, hasta 622 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.530 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista retrocedió 1 peso, a 1.512 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.545 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, hasta 1.615,37 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,2 %, hasta los 1.532,15 pesos por unidad.