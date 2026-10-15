La Bolsa de São Paulo cae un 1,06 % por el panorama electoral en Brasil

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 204.324 puntos, con lo que encadenó su tercera caída.

Los operadores están cautelosos tras los resultados de la primera encuesta electoral después de la primera vuelta presidencial que mostró un empate técnico entre el candidato opositor Flávio Bolsonaro, que obtuvo el 46 % de los apoyos, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanzó un 44 %.

Bolsonaro, quien ahora disputará la segunda vuelta con Lula el 25 de octubre, es el favorito del mercado, debido a sus promesas de cortar el gasto público, reducir impuestos y privatizar empresas paraestatales.

Pero Lula ha ganado fuerza esta semana luego de que aprobara una enmienda constitucional, impulsada por el Gobierno, que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial por los costos adicionales que podrían enfrentar.

El aumento de la inflación en Estados Unidos, por encima de lo esperado, también impactó el resultado en la plaza paulista.

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Asimismo la depreciación de los papeles preferenciales de la estatal brasileña Petrobras y los ordinarios de la gigante minera Vale, dos de los principales valores del parqué, que retrocedieron un 1,12 % y un 0,63 %, respectivamente, por la caída de los precios internacionales del crudo y el hierro.

Los títulos de la cadena de almacenes por departamento Casas Bahía lideraron las ganancias del día, con una apreciación de 3,67 %, seguidos por los de la fabricante de aviones Embraer (+2,59 %).

Mientras que las pérdidas fueron encabezadas por las acciones de la constructora Direcional Engenharia, que se depreciaron un 8,75 %, seguidas de las de la cadena de supermercados Pão de Açúcar (-8,06 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 1,17 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,086 para la compra y 5,087 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 40.668 millones de reales (8.005 millones de dólares), en más de 4,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.