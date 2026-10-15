La catedral de Manizales, entre la cicatriz e incertidumbre tras el terremoto en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 -que dejó 335 muertos en toda Colombia y hasta 14.000 millones de dólares en daños materiales- tumbó la torre nororiental, que quedó recostada, con sus 700 toneladas de peso, sobre la nave central de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

"Es nuestro símbolo, nuestra identidad, y no hay nada más caldense que nuestra catedral", declara a EFE el secretario de Planeación del departamento de Caldas, Carlos Anderson García Guerrero, para subrayar la importancia arquitectónica y cultural del edificio.

La torre caída ha sido ya apuntalada por motivos de seguridad. Ahora las autoridades están estudiando desmontarla para evitar daños en el resto del edificio, pero estos trabajos suponen unos 1.900 millones de pesos (59 millones de dólares).

La catedral, una de las más altas del continente americano, fue construida en los años 30 del siglo pasado con una mezcla de arena y hormigón, por lo que su desmontaje debe hacerse por capas para evitar que se fracture el resto de la estructura.

"Es como tener que cortar una tarta en sentido horizontal", explica el funcionario, quien advierte que el techo de la vieja catedral no está diseñado para soportar el peso de la torre, por lo que existe un mínimo riesgo de que ceda.

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Una vez desmontada la torre afectada, es incierto cuándo pueda reconstruirse, admite el secretario: "Es imposible saber cuánto tiempo puede tomar hacer esa torre y mucho menos quién puede aportar el dinero, que oscila entre los 1.000 millones de pesos y los 10.000 millones".

Por fortuna, prosigue, todavía se conservan los planos de la catedral, aunque el sistema constructivo original ya no puede utilizarse en la actualidad.

Pese a la incertidumbre sobre la reconstrucción, el funcionario recalca que la seguridad es la prioridad. "Luego de haberla desmontado y apuntalado, todo el edificio estará 100 % seguro", apunta García.

Respecto a las propuestas de algunos ciudadanos e instituciones de dejar la torre inclinada como elemento para recordar la tragedia del terremoto, el secretario de Planeación tiene sus dudas.

Si bien considera que "las cicatrices son importantes para las futuras generaciones y pueden ser un combustible para una región con la resistencia a flor de piel", la conservación de la catedral tal y como está es "casi inviable" porque exigiría reforzar buena parte de la nave central, lo que elevaría el coste y no eliminaría totalmente los riesgos.

Mauricio Marín Marín, copropietario de la cafetería Taxioli Café, recibió en casa las primeras imágenes de los daños en su establecimiento y pensó que eran producto de la inteligencia artificial.

Después comprendió que la torre de la catedral se había derrumbado y que su negocio, justo debajo, había quedado completamente destruido.

El café, bautizado con el nombre del escultor italiano que talló gran parte de las figuras y ángeles que adornan la catedral, es el único negocio de este estilo situado dentro de una catedral católica del mundo.

A la espera de saber si podrá reabrir, Marín mantiene la actividad con la venta de café por encargo y confía en volver a la normalidad cuando la catedral se reconstruya por completo. "Lo más duro es perder la esperanza y perder la fe", afirma.